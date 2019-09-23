МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Политика Трамп поддержал предложение Джонсона по новой сделке с Ираном Президент США Дональд Трамп разделяет мнение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выработки нового соглашения по ядерной программе Ирана.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Экономика PepsiCo продала за 400 миллионов недостроенный завод в Бердске 23 сентября Жанна Шурова рассказала корреспонденту VN.ru о сделке по приобретению недостроеного производства: на открытых торгах более чем за 400 млн рублей у компании PepsiCo его выкупила группа бизнесменов, в том числе предприниматель и член Общественной палаты РФ Александр Хамидуллин.

Футбол Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия 11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.

Экономика Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.

Политика Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны 51» в Неваде Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.

Политика Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Происшествия Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Гаджеты В Австралии планируют выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Шоу-бизнес Дети Николь Кидман предпочли сайентологию общению с матерью Голливудская актриса Николь Кидман рассказала, что ее приемные дети Коннор и Изабелла предпочли сайентологию общению с матерью.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.