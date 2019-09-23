Политика
РИА НовостиВ МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".
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Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Происшествия
Болгарский боксер умер в бою, выступая по чужим документам
На ринге встретились два боксера, выступающих в полулегком дивизионе, местный атлет Ардит Мурджа и болгарин Исус Величков.
Газета.Ru 17:45
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК 07:08
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru 21 сентября в 13:33
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Здоровье
Врачи рассказали о полезных свойствах жвачки
Специалисты считают, что использование жвачки после каждого приема еды в течение 10-15 минут поможет поддерживать в тонусе жевательные мышцы, увеличить кровоток в пародонте и сохранить здоровье зубов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:59
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru вчера в 14:38
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Наука
Ученые назвали причину гиперсексуальности
Вечерний курьер 16:07
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Экономика
Завод PepsiCo в Бердске продали за 400 млн рублей новым собственникам
За 400 млн рублей здание выкупила группа бизнесменов, в числе которых Александр Хамидуллин – крупный предприниматель, экс-депутат Заксобрания Новосибирской области, член Общественной палаты РФ, член Агропромышленного союза России.
Бердск онлайн 02:52
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
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Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Для торжественной церемонии герцогиня выбрала черное полупрозрачное платье.
Дни24 21 сентября в 08:49
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57