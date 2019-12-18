Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии

Соглашения между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют разрешению кризиса в стране, об этом говорится в заявлении МИД Египта.
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