Армия и оружие
РИА НовостиВ МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии
Соглашения между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют разрешению кризиса в стране, об этом говорится в заявлении МИД Египта.
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Помощь Турции террористам ПНС Ливии сводит на нет усилия по достижению мира в стране
Народные новости14:21
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Происшествия
Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
Политика
Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства
На пути строительства Союза России и Беларуси немало сделано, особенно в социальной сфере, однако большинство решений о создании Союзного государства не реализовано.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Общество
Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Общество
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Происшествия
Воспитательница скончалась после звонка о минировании детсада в ЕАО
Общество
Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске
Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Футбол
Роналду снова летает: он подпрыгнул выше перекладины и забил
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 17-го тура итальянской Серии А забил победный гол в ворота генуэзской "Сампдории".
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РФС не стал заводить дело на Слуцкого за слова о судьях
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что на главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого не будут заводить дело за слова про судей.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Авто
Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе
В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
Политика
Путин пообещал проработать вопрос строительства метро в Екатеринбурге
Путин отметил, что не сомневается: такой вид транспорта как метро будет востребован в столице Среднего Урала.