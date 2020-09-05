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RT на русском
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.В источнике
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РБК

В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2»

РБК20:23
Телеканал 360°

В Германии заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Телеканал 360°19:26
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

RT на русском18:57
Вести.Ru

МИД ФРГ: те, кто хочет остановить «Северный поток», должны осознавать последствия

Вести.Ru19:13
Газета.Ru

Глава МИД Германии призвал не сужать тему об инциденте с Навальным до «Севпотока - 2»

Газета.Ru17:37
РЕН ТВ

Маас призвал не связывать «Северный поток - 2» и инцидент с Навальным

РЕН ТВ17:30
ТАСС

Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока - 2»

ТАСС17:28

Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
РИА Новостивчера в 04:26
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РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ
iReactorвчера в 13:06
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газетавчера в 09:30
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUM4 сентября в 00:42
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Генпрокурор Нью-Йорка собирает жюри присяжных в связи со смертью негра

Нью-Йорк, США, 6 сентября 2020, 02:29 — REGNUM Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс собирает жюри присяжных в связи с судебным разбирательством по делу о гибели негра Дэниела Пруда в ходе задержания в городе Рочестер.
REGNUM19:29