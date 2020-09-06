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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.В источнике
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Эхо Москвы

Германия готова к обсуждению новых санкций против России в связи с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы02:31
Интерфакс

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от «Северного потока 2»

Интерфакс21:25
Газета.Ru

Глава МИД Германии призвал не сужать тему об инциденте с Навальным до «Севпотока - 2»

Газета.Ru17:37
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

RT на русском18:57
ТАСС

Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока - 2»

ТАСС17:39
РБК

В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2»

РБК20:23
РЕН ТВ

Маас призвал не связывать «Северный поток — 2» и инцидент с Навальным

РЕН ТВ17:30

Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Проститься с народным артистом РФ пришли многие знаменитости, среди которых можно было увидеть Людмилу Полякову и актеров, принявших участие в съемках телевизионного сериала «Воронины».
Территория новостей01:08
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live24вчера в 02:39
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