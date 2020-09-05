В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.В источнике
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