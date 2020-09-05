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RT на русском
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.В источнике
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Интерфакс

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от «Северного потока 2»

Интерфакс21:25
РЕН ТВ

Маас призвал не связывать «Северный поток — 2» и инцидент с Навальным

РЕН ТВ17:30
Телеканал 360°

В Германии заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Телеканал 360°19:26
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

RT на русском18:57
ТАСС

Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока - 2»

ТАСС17:39
Газета.Ru

Глава МИД Германии призвал не сужать тему об инциденте с Навальным до «Севпотока - 2»

Газета.Ru17:37
РБК

В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2»

РБК20:23

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 64 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки
Kursk.com4 сентября в 01:38
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Белоруссия обнародует запись разговора Польши и ФРГ о Навальном

Перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Польши и Германии, в котором обсуждается фальсификация «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального, покажут в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов.
News.ru4 сентября в 11:32

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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