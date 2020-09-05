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RT на русском
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В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил о важности продолжения реализации «Северного потока — 2» и призвал не связывать строительство газопровода с ситуацией вокруг Алексея Навального.В источнике
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РБК

В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2»

РБК20:23
Телеканал 360°

В Германии заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

Телеканал 360°19:26
РЕН ТВ

Маас призвал не связывать «Северный поток - 2» и инцидент с Навальным

РЕН ТВ17:30
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

RT на русском18:57
Газета.Ru

Глава МИД Германии призвал не сужать тему об инциденте с Навальным до «Севпотока - 2»

Газета.Ru17:37
Вести.Ru

МИД ФРГ: те, кто хочет остановить «Северный поток», должны осознавать последствия

Вести.Ru19:13
ТАСС

Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока - 2»

ТАСС17:28

Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По результатам опроса, проведенного экспертами сервиса "Авито Авто", 55% россиян мечтают об автомобилях немецкого производства, 47% делают выбор в пользу паркетника или вседорожника из Германии, оснащенного системой полного привода и двигателем мощнее 200 л.с. Всего в опросе приняли участие более 10 000 наших соотечественников.
Новые автомобиливчера в 23:26
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В Казани проходит премьера спектакля Владимира Васильева «И воссияет вечный свет»

5 сентября спектаклем на музыку "Реквиема" В.А. Моцарта "И воссияет вечный свет" открылся театральный сезон в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля.
Реальное времявчера в 10:58

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Минэнерго Узбекистана: поставки газа в Таджикистан продолжаются

Компании Узбекистана и Казахстана ограничили поставки газа в Таджикистан По оперативным данным Минэнерго Узбекистана, за прошедшие 8 месяцев 2020 года в Таджикистан переведено 139,5 миллиона кубометров природного газа.
Sputnik Таджикистанвчера в 07:51
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Huawei подтвердила выход смартфона на собственной ОС в 2021 году

Смартфон китайской Huawei на собственной операционной системе Harmony OS будет выпущен в 2021 году, подтвердил глава подразделения компании по производству потребительских товаров Ю Чэндун, сообщает 5 августа портал cnTechPost.
ИА Красная Веснавчера в 00:31