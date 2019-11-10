Политика
ИнфоросВ МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
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Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона
Комсомольская правда06:48
В Германии усомнились в возможности создания «сильной и суверенной Европы» без защиты США
Rambler News Service07:23
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