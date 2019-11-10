Политика
ИнфоросВ МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
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Глава МИД Германии заявил, что Европа не способна защитить себя без Вашингтона
Комсомольская правда06:48
В Германии усомнились в возможности создания «сильной и суверенной Европы» без защиты США
Rambler News Service07:23
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Политика
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Lenta.ru 11:30
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"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
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Woman.ru 04:55
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
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Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
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Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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