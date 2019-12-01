Политика

REGNUMREGNUMВ МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

РИА Новости16:14

В МИД Греции прокомментировали заявления Эрдогана

RT на русском17:48

Греки со скандалом покинули церемонию с участием Эрдогана

Комсомольская правда17:22

Афины осудили «военную риторику» Эрдогана

Московский Комсомолец17:49

В Греции осудили «военную риторику» Эрдогана

РЕН ТВ17:09

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

REGNUM19:31

МИД Греции осудил «военную риторику» Эрдогана

Аргументы и Факты19:04
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Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 15:50
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Vprognoze.ru 16:44
Энергетика

Транзит из Азии в Европу обошел Россию с юга

Официально проект ТМТМ был запущен в октябре текущего года, когда по маршруту прошел первый контейнерный поезд из Китая через Казахстан, Азербайджан и Турцию в Прагу.
Свободная Пресса 07:38
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Происшествия

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Вести.Ru 15:39
Происшествия

В Краснодарском крае рухнул вертолет, погиб один человек

Региональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после крушения вертолета Robinson RA в районе поселка Дюрсо в Краснодарском крае, в результате которого погиб один человек, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 04:57
Общество

ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году

Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Газета.Ru 19:23
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Политика

Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах

Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
РИА Новости 19:44
Общество

Блогер сравнил с хлевом украинский скоростной поезд «Интерсити»

Известия 19:32
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес

Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова

Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Дни.ру вчера в 13:49
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Два девкита PlayStation 5

Cyber.sports.ru 14:25
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО.
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Политика

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Газета.Ru 04:29
Автоспорт

Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби

Команда "Торо Россо" оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:58
Политика

В Киеве допустили возможность прямых поставок газа из России

Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу.
Газета.Ru 08:40
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

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Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
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Александр Беспутин победил Раджаба Бутаева и стал чемпионом мира

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Политика

Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
RT на русском 15:39
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
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Армия и оружие

ВС Турции отразили атаку курдских боевиков на северо-востоке Алеппо

NewInform вчера в 16:36
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В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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