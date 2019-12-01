Политика
REGNUMВ МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
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Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Энергетика
Транзит из Азии в Европу обошел Россию с юга
Официально проект ТМТМ был запущен в октябре текущего года, когда по маршруту прошел первый контейнерный поезд из Китая через Казахстан, Азербайджан и Турцию в Прагу.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Происшествия
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Происшествия
В Краснодарском крае рухнул вертолет, погиб один человек
Региональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после крушения вертолета Robinson RA в районе поселка Дюрсо в Краснодарском крае, в результате которого погиб один человек, сообщается на сайте ведомства.
Общество
ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Игры
Два девкита PlayStation 5
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Автоспорт
Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби
Команда "Торо Россо" оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, передает РИА "Новости".
Политика
В Киеве допустили возможность прямых поставок газа из России
Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
Армия и оружие
ВС Турции отразили атаку курдских боевиков на северо-востоке Алеппо
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.