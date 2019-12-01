Политика
REGNUMВ МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Общество
Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»
Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Наука
Обнаружена смертельная опасность жирной пищи
Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Политика
Максим Галкин отверг президентские амбиции
Ранее общественный резонанс вызвало выступление юмориста в Новосибирске, во время которого он заявил о цензуре на российском телевидении.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин, также отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон.
Авто
Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет
Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Экономика
Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»
По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублями. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Гаджеты
Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел
По предварительным данным, Xiaomi Mi Mix 4 может быть представлен десятого декабря.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.