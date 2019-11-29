Политика

REGNUMREGNUMВ МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Продолжая нарушать международное право в средиземноморском регионе, Турция ставит под угрозу региональную стабильность и «демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства». Соответствующий комментарий пресс-служба МИДа Греции опубликовала 30 ноября на официальном сайте ведомства.
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МИД Греции осудил высказывания Эрдогана на тему бурения на Кипре

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
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"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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