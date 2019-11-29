Продолжая нарушать международное право в средиземноморском регионе, Турция ставит под угрозу региональную стабильность и «демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства». Соответствующий комментарий пресс-служба МИДа Греции опубликовала 30 ноября на официальном сайте ведомства.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.

Армия и оружие ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.

Общество Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.

Политика МИД РФ объяснил инцидент с делегацией из Чехии в московском аэропорту МИД России отверг инсинуации о политической подоплеке дела и объяснил отказ делегации министерства сельского хозяйства Чехии в вылете в Казань из московского аэропорта техническими причинами.

Происшествия В США при крушении самолета погибли девять человек В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.

Авто Бюджетный кроссовер Kia Seltos обзавелся тюнингом премиального класса Модель Seltos, предназначенная для США и Мексики, получила новые бампера (задний со сдвоенными выхлопными патрубками и диффузором, и, получивший обновленную оптику и воздухозаборники, передний).

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Музыка Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос» Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.

Происшествия В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Происшествия В Белгороде учитель информатики подрался с учеником В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.

Общество Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.