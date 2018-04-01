Политика
ИзвестияВ МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
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с чего всё началось
Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США, — приводит слова Джайшанкара телеканал NDTV.News.ru03:28
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
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