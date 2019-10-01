Политика
ИзвестияВ МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
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Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Газета.Ru вчера в 14:11
Кино
Российский прокат прошедших выходных возглавил фильм «К звездам»
Лидером российского проката минувшего уикэнда стал американский фильм «К звездам», он собрал 204,9 миллионов рублей.
АБН 29 сентября в 19:29
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Происшествия
Туриста из РФ задержали в Таиланде из-за сувенирных банкнот
Российский гражданин был задержан полицией Таиланда после того, как подарил местным жителям игрушечные деньги.
REGNUM 05:38
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика
Нидерланды попросили Россию помочь найти Цемаха
«Подозреваемым» по делу, как сообщалось, стал захваченный ее спецслужбами «начальник ПВО» в Снежном под Донецком Владимир Цемах, но Киев передал его России в ходе обмена пленными в начале сентября.
Росбалт 06:46
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Культура
Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале
Vologda-poisk.ru вчера в 23:24
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Украинский политик опубликовал текст «формулы Штайнмайера»
Украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликовал текст «формулы Штайнмайера».
Известия 06:58
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика
Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Гаджеты
Бюджетный даунгрейд. Смартфон Redmi 8 засветился на официальном сайте Google
Смартфон Redmi 8 приходит на смену Redmi 7 и получит аналогичный небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру.
iXBT.com 04:38
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс 05:54
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Космос
Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году
"Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:07
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Авто
Kia обновила седан Cerato для России
Российские дилеры бренда объявили о расширении списка модификаций седана Kia Cerato.
SpeedMe 05:20
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57