Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
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В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400

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