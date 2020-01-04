Политика
Московский КомсомолецГлава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном». Это было сказано в ответ на заявление Помпео, что жители Багдада радуются смерти иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит американской ракетой.
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Политика
Шествие в часть Бандеры на Украине осудили послы Израиля и Польши
Армия и оружие
Появились сообщения о новой атаке коалиции США на ополчение в Ираке
СМИ сообщают, что возглавляемая США коалиция провела авианалет на штаб иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
Политика
Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Экономика
Псковские доплаты к пенсии начнут выплачивать с 3 января
В Псковской области региональную социальную доплату к пенсии на расчётные счета граждан в банках направят 3 января 2020 года.
Здоровье
Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы
В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности бессонных ночей
Врачи особенно рекомендуют не совмещать употребление алкогольных напитков и лишение сна.
Происшествия
В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года
Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Общество
В «Нафтогазе» заявили, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Напомним, 31 декабря был подписан пакет соглашений и контрактов, предусматривающий транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Кино
Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.