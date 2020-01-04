Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном». Это было сказано в ответ на заявление Помпео, что жители Багдада радуются смерти иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит американской ракетой.
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