Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном». Это было сказано в ответ на заявление Помпео, что жители Багдада радуются смерти иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит американской ракетой.

Политика Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.

Политика Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.

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Футбол «Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом» «Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.