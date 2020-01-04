Политика
Life.ruВ МИД Ирана назвали Помпео высокомерным клоуном
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном, переодетым в дипломата".
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Авто
В России повысились ставки утильсбора на автомобили
С января 2020 г. на территории РФ повысились ставки утильсбора на легковые авто.
Транспорт
Россияне выразили недовольство общественным транспортом
Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.
Гаджеты
IPhone стал самым популярным рождественским подарком в США
Удивительно, но даже устаревший iPhone 6 Plus попал в рейтинг самых популярных рождественских подарков в США – эта модель расположилась на седьмом месте.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Политика
ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата
Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Политика
МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
Происшествия
Умер спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок
Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Петербурге ребенок скончался в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Авто
Aston Martin и Airbus выпустят новый вертолет
Совместно с компанией Airbus Corporate Helicopters марка разрабатывает новый вертолет, который называется ACH130 Aston Martin Edition.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии
За год туристы пытались вывезти из Сардинии более 10 тонн песка.