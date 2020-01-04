Политика

Life.ruLife.ruВ МИД Ирана назвали Помпео высокомерным клоуном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном, переодетым в дипломата".
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Глава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

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Джавад Зариф
Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
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