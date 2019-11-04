Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными

Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Он осудил новые ограничения и отметил их бесполезность.
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с чего всё началось
США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также главы генштаба ВС страны Махаммада Багери, сообщается на сайте
 Минфина США.
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Комсомольская правда12:05
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АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

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Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.
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