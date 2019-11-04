с чего всё началось

В МИД Ирана отреагировали на новые санкции США

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Политика В ORSIS заявили о попытках Еревана решить вопрос по оружейному контракту неофициально Компания "Промтехнология" (производитель снайперских винтовок ORSIS) получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства.

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Происшествия Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.

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Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Наука Редкая мутация спасла колумбийку от наследственной болезни Альцгеймера Ученые описали случай пациентки, которая оказалась устойчива к семейной болезни Альцгеймера.

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Футбол Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.

Общество «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

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Шоу-бизнес Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.

Происшествия СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.

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Армия и оружие Почему «Булава» не летает на запад 30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).

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Энергетика На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.