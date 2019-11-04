Политика
Экономика сегодняВ МИД Ирана отреагировали на новые санкции США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал новые санкции США в отношении республики.
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с чего всё началось
США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также главы генштаба ВС страны Махаммада Багери, сообщается на сайте Минфина США.Коммерсантъ12:46
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Общество
Путин уволил главу четвертого следственного управления Ибиева
Ибиев возглавлял следственное управление СКР по УрФО (с 2014 года – четвертое следственное управление СКР) с 2011-го.
Новый День 13:34
Политика
В ORSIS заявили о попытках Еревана решить вопрос по оружейному контракту неофициально
Компания "Промтехнология" (производитель снайперских винтовок ORSIS) получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства.
ТАСС 19:36
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия 20:10
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Началась погрузка последней партии белух из «китовой тюрьмы»
РИА Новости 20:00
Наука
Редкая мутация спасла колумбийку от наследственной болезни Альцгеймера
Ученые описали случай пациентки, которая оказалась устойчива к семейной болезни Альцгеймера.
N+1 11:00
Футбол
«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 13:12
Футбол
Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.
Sportbox.RU 15:19
Общество
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Общество
Новый областной бюджет поступил в Сахалинскую областную думу
В сахалинскую областную думу поступил проект закона о бюджете на ближайшие три года.
Сахалин.Инфо 20:31
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев подтвердил, что Бузова стремительно лысеет
Бузова, как и многие звезды, зарабатывает на рекламе, вот только по убеждению Солнцева делает это обманом.
Kleo.ru 06:39
Здоровье
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 02 ноября в 00:56
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Гаджеты
Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G
Политическая Экспертиза вчера в 23:55
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
РБК 16:00
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская нежно поздравила с днем рождения дочь Еву
Певица Лолита Милявская нежно поздравила с днем рождения своего единственного ребенка - дочь Еву.
Аргументы недели 11:45
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе
ГТРК Новосибирск 19:59