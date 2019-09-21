Политика
РБКВ МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США
20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
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с чего всё началось
Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.РИА Новости01:52
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
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RT на русском вчера в 17:11
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
Американская актриса и модель Ким Кардашьян поделилась фотографией с псориазом на лице. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Poosh.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
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Газета.Ru вчера в 07:41
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Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон утверждает, что подписание Криштиану Роналду десять лет назад было его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.
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Иран анонсировал морские учения с Россией и Китаем в Оманском заливе
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На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
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Газета.Ru вчера в 05:45