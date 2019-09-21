Политика
РБКВ МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США
20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
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с чего всё началось
Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.РИА Новости01:52
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:31, Вашингтон
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Наука
Впервые реконструирована анатомия денисовца
Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток вчера в 02:45
Армия и оружие
В сирийском Дамаске прогремело два взрыва
Сегодня, 19 сентября, в Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва. Взрывы прогремели около 20:05 по местному времени.
Новостной фронт 19 сентября в 14:25
Наука
В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы
Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19 сентября в 08:47
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура «Ф-1»
Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура.
РИА Новости 07:18
Футбол
Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
Чемпионат 04:46
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Политика
WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews 03:07
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Футбол
Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
Евро-футбол.ру 04:07
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК
Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
Газета.Ru 19 сентября в 10:40
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке
В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак
Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46