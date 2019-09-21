Политика

РБКРБКВ МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
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с чего всё началось

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.
РИА Новости01:52

Подробнее о событии

В МИД Ирана считают, что санкционная политика США потерпела неудачу

ТАСС02:04

В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

РБК03:43

В Иране заявили о неудачной санкционной политике Вашингтона

Говорит Москва02:19

В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США

RT на русском02:09

МИД Ирана назвал неудачной санкционную политику США

Коммерсантъ04:24

В Иране рассказали о провале американских санкций

РЕН ТВ02:01

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

РИА Новости01:52
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Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Наука

Впервые реконструирована анатомия денисовца

Генетики воссоздали внешний вид вымерших родственников современных людей – денисовцев.
МедиаПоток вчера в 02:45
Армия и оружие

В сирийском Дамаске прогремело два взрыва

Сегодня, 19 сентября, в Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва. Взрывы прогремели около 20:05 по местному времени.
Новостной фронт 19 сентября в 14:25
Наука

В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы

Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19 сентября в 08:47
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура «Ф-1»

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура.
РИА Новости 07:18
Футбол

Болт назвал футболистов, с которыми был бы готов пробежать эстафету

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
Чемпионат 04:46
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Политика

WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день

18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews 03:07
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец вчера в 04:15
Футбол

Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
Евро-футбол.ру 04:07
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика

В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК

Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
Газета.Ru 19 сентября в 10:40
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM вчера в 07:22
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия

В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке

В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак

Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11
Происшествия

В Азовском море обнаружили пропавший катер

ТАСС 01:27
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия вчера в 06:46
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