Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.

с чего всё началось

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.

В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

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