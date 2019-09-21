Политика

РБКРБКВ МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
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с чего всё началось

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.
РИА Новости01:52

Подробнее о событии

МИД Ирана назвал неудачной санкционную политику США

Коммерсантъ04:24

В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

РБК03:43

В Иране рассказали о провале американских санкций

РЕН ТВ02:01

В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США

RT на русском02:09

В МИД Ирана считают, что санкционная политика США потерпела неудачу

ТАСС02:04

В Иране заявили о неудачной санкционной политике Вашингтона

Говорит Москва02:19

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

РИА Новости01:52
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Культура

Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер подал в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства.
Политика Сегодня 05:20
Энергетика

«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Политика

Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке

Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
Известия 08:44
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

РБК 08:19
Наука

Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Экономика

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Происшествия

«Воина-шамана» Габышева отпустили из психдиспансера

Якутского «воина-шамана» Александра Габышева, которого задержали 19 сентября в Бурятии, отпустили из психдиспансера, сообщает 21 сентября «Медуза» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.
Чита.Ру 07:48
Армия и оружие

Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

ТАСС 04:32
Гаджеты

Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность

Специалисты из iFixit наконец добрались до iPhone 11 Pro Max и разобрали его.
Ferra 08:43
Гаджеты

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Единоборства

Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым

Украинский боксер Александр Усик тренируется вместе с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
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Происшествия

Тело россиянина обнаружено в таиландском острове Самуи

Газета.Ru 08:54
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Здоровье

В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего

В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 19 сентября в 05:23
Происшествия

Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02
Происшествия

СК завел дело после наезда на полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, наехавшего на автомобиле на полицейского при его попытке проверить документы, по факту происшествия заведено уголовное дело.
РБК 06:56
Футбол

Ахмат — Крылья Советов 1:1

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:53
Космос

Взрывы на Титане

Астрономы НАСА выяснили, что в прошлом на Титане, спутнике Сатурна, происходили мощные взрывы, которые привели к появлению необычных геологических структур.
Честное слово 18 сентября в 00:54
Хоккей

Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку

Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Музыка

На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»

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