Политика

РБКРБКВ МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана, под американские ограничения попал ЦБ страны.
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с чего всё началось

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

Вашингтону стоит понять, что американская санкционная политика потерпела неудачу, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранских финансовых институтов.
РИА Новости01:52

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МИД Ирана назвал неудачной санкционную политику США

Коммерсантъ04:24

В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

РБК03:43

МИД Ирана прокомментировал новые санкции США

РИА Новости01:52

В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США

RT на русском02:09

В МИД Ирана считают, что санкционная политика США потерпела неудачу

ТАСС02:04

В Иране рассказали о провале американских санкций

РЕН ТВ02:01

В Иране заявили о неудачной санкционной политике Вашингтона

Говорит Москва02:19
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«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

iReactor вчера в 15:09
Армия и оружие

Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Футбол

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Здоровье

Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка

РЕН ТВ вчера в 08:21
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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

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РИА Новости вчера в 00:12
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании

Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Музыка

В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»

Российская газета 19 сентября в 13:27
Происшествия

Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Политика

Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров

Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Наука

Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами

Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.
N+1 19 сентября в 12:04
Происшествия

Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

РИА Новости 01:49
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Матч ТВ 02:41
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Театры

Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра

Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Технологии

Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim

Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

ТАСС 00:44
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Армия и оружие

В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
RT на русском 03:44
Путешествия

В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс вчера в 07:41
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