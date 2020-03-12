Коронавирус
RT на русскомВ МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Компания Everspin Technologies сообщила о дополнении соглашения с GlobalFoundries (GF), предусматривающего совместную разработку магниторезистивной памяти с переносом момента (Spin-Transfer Torque MRAM или STT-MRAM).
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США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
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Футболист мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович купался в одном бассейне с зараженным коронавирусом человеком.
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Бельгия ввела общенациональный карантин
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
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