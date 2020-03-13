Коронавирус
RT на русскомВ МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань». Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США. «США должны всё нам объяснить!» — добавил он.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
К своему твиту высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.Взгляд.ру04:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:44, Ашберн
Комментарии
Политика
В руководстве Иркутской области произошли знаковые перестановки
Иркутск, 13 марта 2020, 12:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области, которое в декабре 2019 года возглавил бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, пришедший на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко, анонсированы знаковые кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Политика
Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами
Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» обнаружили коронавирус
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом сказано в официальном заявлении клуба.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Происшествия
В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу
Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Общество
ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает
В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
Шоу-бизнес
Лобода и Семенович отменили концерты из-за коронавируса
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Политика
Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры «Я иду искать»
Проектом займется созданная около года назад компания Spyglass Media. Премьера первого "Крика" в России состоялась еще в 1997 году.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.