Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань». Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США. «США должны всё нам объяснить!» — добавил он.
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 высокопоставленный дипломат прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус.
Взгляд.ру04:04

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Эксперт объяснил, как американцы могли завезти коронавирус в Ухань

Взгляд.ру04:04

«Бизнес, страх, смерти, болезни»: После коронавируса выпустят «настоящего зверя» - Запашный

Царьград05:26

Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:59

В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США

РБКвчера в 17:43

МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США

РИА Новостивчера в 16:55

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

ТАССвчера в 16:09

Журавлёв: появление коронавируса США спрячут в конспирологических теориях

REGNUM02:33
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Комментарии

Политика

В руководстве Иркутской области произошли знаковые перестановки

Иркутск, 13 марта 2020, 12:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области, которое в декабре 2019 года возглавил бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, пришедший на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко, анонсированы знаковые кадровые перестановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

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Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
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Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Происшествия

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
РИА Новости вчера в 10:22
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Политика

Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами

Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Московский Комсомолец вчера в 09:47
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Происшествия

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

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Армия и оружие

За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов

За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
ТК Звезда вчера в 17:41
Футбол

У главного тренера лондонского «Арсенала» обнаружили коронавирус

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом сказано в официальном заявлении клуба.
НТВ 02:51
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
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Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Piter.tv 11 марта в 06:24
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Известия 05:23
Происшествия

В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу

Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском вчера в 16:49
Общество

ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает

В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
Батайское время вчера в 11:48
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Шоу-бизнес

Лобода и Семенович отменили концерты из-за коронавируса

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Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
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Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт

Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
ЯрNews 05:29
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета вчера в 06:23
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Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
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Новый «Крик» снимут режиссеры «Я иду искать»

Проектом займется созданная около года назад компания Spyglass Media. Премьера первого "Крика" в России состоялась еще в 1997 году.
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Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
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Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
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