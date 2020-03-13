с чего всё началось

Как заявляет представитель МИД, «вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань». Он призвал американские власти обнародовать данные о заражённых COVID-19 в США. «США должны всё нам объяснить!» — добавил он.

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

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