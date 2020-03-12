Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

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