Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном. Ван И отметил, что «китайско-американские отношения столкнулись с самым серьёзным вызовом со времен их установления».

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

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