Политика
RT на русскомВ МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном. Ван И отметил, что «китайско-американские отношения столкнулись с самым серьёзным вызовом со времен их установления».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Вокруг ТВ 07 июля в 10:05
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Авто
Компания Subaru создала новую версию седана WRX S4
Японская компания Subaru разработала новую версию седана WRX S4.
Goroday.ru вчера в 11:24
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 07 июля в 06:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor вчера в 04:06
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Единоборства
Пётр Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров»
Российский боец UFC претендент на титул в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, как добирался на «Бойцовский остров».
Чемпионат вчера в 13:43
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
Гаджеты
Базовая модель iPhone 12 будет компактнее нового iPhone SE
Базовая модель еще не анонсированного iPhone 12, в которой по слухам будет установлен 5,4-дюймовый экран, станет компактнее недавно вышедшего 4,7-дюймового iPhone SE.
Live24 06 июля в 04:04
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Авто
Разработчики родстера «Крым» хотят выпустить необычный пикап
Разработчики родстера "Крым" готовят новый проект - пикап с футуристическим дизайном, который отчасти схож с электрическим Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 06 июля в 11:50
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец вчера в 07:53
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Тимати открыл в Москве новую сеть ресторанов
Отмечается, что главным отличием Chicken Mafia от других московских ресторанов быстрого питания станет цена блюд, которую рэпер пообещал держать на доступном уровне.
RuNews24.ru 01:20
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm вчера в 14:46
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Известия вчера в 18:59
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03