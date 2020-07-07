Ранее агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть TikTok на фоне принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге решила в ближайшие дни прекратить работу в этом специальном административном районе.

В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге

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Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 6

Киберспорт Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2 Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant. 2

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Наука В Японии инвалидную коляску оснастили роботизированными руками У оператора есть VR-шлем, благодаря которому он получает видео с камеры об окружающей обстановке и за счет наложенного пятна также может понимать, куда в данную секунду смотрит сидящий в кресле инвалид. 2

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Политика Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».