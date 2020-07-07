Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге

Ранее агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть TikTok на фоне принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге решила в ближайшие дни прекратить работу в этом специальном административном районе.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Власти Гонконга пообещали неукоснительно выполнять закон о нацбезопасности

Интерфакс00:12

В TikTok отреагировали на сообщения о проблемах в системе безопасности приложения

Газета.Ru02:58

TikTok прекратит работу в Гонконге

Коммерсантъ00:26

В МИД Китая прокомментировали решение TikTok прекратить работу в Гонконге

Московский Комсомолец04:53

TikTok заблокируют в Гонконге

Lenta.ru00:11

TikTok перестанет работать на территории Гонконга

Известиявчера в 23:57

Reuters: TikTok прекратит работу на территории Гонконга

ТАССвчера в 23:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
108
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
2
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
569
Общество

Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось за год

В 2019 году доля населения России, находящегося за чертой бедности, снизилась.
Известия Мордовии вчера в 01:59
7K
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
702
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
2
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета вчера в 05:53
336
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
6
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
20
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,1K
Кино

Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
4
Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
2
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
19
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
21
Спорт

Крупнейший контракт в истории спорта подписал американский футболист

News.ru 03:39
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
65
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
1,8K
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
560
Происшествия

Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
9
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
84
Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
138
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
780
Армия и оружие

Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере

Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
12
Наука

В Японии инвалидную коляску оснастили роботизированными руками

У оператора есть VR-шлем, благодаря которому он получает видео с камеры об окружающей обстановке и за счет наложенного пятна также может понимать, куда в данную секунду смотрит сидящий в кресле инвалид.
ГЛАС.RU вчера в 12:44
2
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
89
Гаджеты

Xiaomi презентовала свою первую «умную» дверь Xiaobai Wisdom Gate H1

Xiaomi выставила на краудфандинг свою первую «умную» дверь Xiaobai Wisdom Gate H1.
Актуальные Новости 04:37
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru вчера в 11:19
1,1K
Политика

Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
42
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное