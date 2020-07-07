Общество
РИА НовостиВ МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Ранее агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть TikTok на фоне принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге решила в ближайшие дни прекратить работу в этом специальном административном районе.
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Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Общество
Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось за год
В 2019 году доля населения России, находящегося за чертой бедности, снизилась.
Известия Мордовии вчера в 01:59
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета вчера в 05:53
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета вчера в 06:01
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере
Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
Наука
В Японии инвалидную коляску оснастили роботизированными руками
У оператора есть VR-шлем, благодаря которому он получает видео с камеры об окружающей обстановке и за счет наложенного пятна также может понимать, куда в данную секунду смотрит сидящий в кресле инвалид.
ГЛАС.RU вчера в 12:44
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Гаджеты
Xiaomi презентовала свою первую «умную» дверь Xiaobai Wisdom Gate H1
Xiaomi выставила на краудфандинг свою первую «умную» дверь Xiaobai Wisdom Gate H1.
Актуальные Новости 04:37
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02