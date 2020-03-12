Коронавирус
ТАССВ МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.
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Экономика
Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года
Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
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США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски
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Общество
Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе
Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров.
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В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
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Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Происшествия
В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение
Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
Технологии
Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов
По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.
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Павел Мамаев: Болельщики «Ростова» удивили, не ожидал такой любви и поддержки
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в матче-триллере 21-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ против ЦСКА дебютировал за желто-синих в официальной встрече и забил победный гол.
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Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android Auto
Box GTS, могут докупить её в качестве отдельного аксессуара. engadget.com Harley-Davidson заявляет, что все модели Touring, CVO и Trike, начиная с 2021 модельного года, получат Android Auto с завода.
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»
Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.