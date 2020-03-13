Коронавирус
ТАССВ МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить1,9K
с чего всё началось
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказал предположение в своем микроблоге в Твиттере, что изначально коронавирус в китайский город Ухань, ставший "колыбелью" пандемии COVID-2019, могли завести военные США.Московский Комсомолецвчера в 16:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Шоу-бизнес
Певица Полина Гагарина проехалась в московском метро на работу
Выяснилось, что Полина решила прокатиться до работы на московском метро и рассказала, сколько она весит сейчас.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Хоккей
Знарок прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка Гагарина
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал вылет своей команды из борьбы за Кубок Гагарина по окончании шестого матча серии против столичного "Динамо".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Кино
12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль
12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США
Анастасия Овечкина, супруга российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказала, что в супермаркетах США наблюдается нехватка продуктов.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как защититься от вирусов без лекарств
Главный врач ГКБ №71, телеведущий Александр Мясников рассказал о не требующих лекарств способах защиты от вирусных инфекций.
Футбол
Сезон Бундеслиги может быть завершён досрочно без определения чемпиона
Из-за пандемии коронавируса Федерация футбола Германии серьёзно рассматривает возможность остановки нынешнего сезона, сообщает немецкое издание Express.
Происшествия
В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей
Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Днем 12 марта в полицию обратился 63-летний настоятель храма.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре
Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Экономика
В России прогнозируют рост инвестиций в жильё
Не исключено, что к концу 2020 году жильё вырастет в цене на 15−20%.
Происшествия
В Хакасии возбудили уголовное дело за нарушения правил золотодобычи
Уголовное дело возбуждено в отношение директора компании "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в нарушении правил золотодобычи в Хакасии.