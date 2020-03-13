Коронавирус

ТАССТАССВ МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказал предположение в своем микроблоге
 в Твиттере, что изначально коронавирус в китайский город Ухань, ставший "колыбелью" пандемии COVID-2019, могли завести военные США.
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