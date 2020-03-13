Коронавирус
Газета.RuВ МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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