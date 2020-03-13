Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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«Пойманы с поличным»: Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия

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Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.
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Политика

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С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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В Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса правительство Эстонии ввело на территории страны чрезвычайное положение.
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