Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высказал предположение, что военные США завезли коронавирус в провинцию Ухань. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В МИД Китая заподозрили США в завозе коронавируса в Ухань

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Политика СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.

Гаджеты Samsung запустила бесплатную дезинфекцию смартфонов в РФ Корейский технологический гигант Samsung сообщает о запуске программы по бесплатной дезинфекции смартфонов в связи с пандемией коронавируса.

Политика Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских 80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.

Политика Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Общество Заражённый коронавирусом житель Шанхая делал пересадку в Москве Власти Шанхая выявили два новых завозных случая коронавируса. Больными оказались граждане Китая, которые прибыли в из США и Италии.

Происшествия В Челябинской области директора оштрафовали за оскорбление учителя Суш оштрафовал на 10 тысяч рублей директора школы в Челябинской области, который в образовательном учреждении нецензурно высказался в отношении преподавателя, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.