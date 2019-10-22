Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

с чего всё началось

Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.

В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

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