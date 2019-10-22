Политика
РБКВ МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.ТАСС11:43
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Общество
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Общество
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В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
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«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.
Авто
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Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
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Происшествия
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Происшествия
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По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Авто
В России рынок электрокаров с пробегом вырос в 1,5 раза
По информации аналитиков, за 9 месяцев текущего года россияне приобрели почти 2,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 53% больше, чем годом ранее.
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Космос
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Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
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«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Политика
США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности
Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
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Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Ранее была названа причина отказа Дос Сантоса от боя с Волковым на турнире UFC в Москве.