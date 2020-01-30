Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

В МИД Польши заявили о праве требовать репарации от России

Московский Комсомолец10:13

МИД Польши потребовал репараций от России за ущерб в годы войны

News.ru09:46

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.ltвчера в 02:05

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

РИА Новости08:23

Украина хочет союза с Польшей для получения репараций от России

REGNUMвчера в 04:24

Нужно заявление авторитета

Русская народная линиявчера в 04:13

В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России

Взгляд.ру09:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

RT на русском 09:34
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Общество

Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Российская газета 07:46
Культура

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
News.ru 29 января в 21:23
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с бывшей супругой

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин поделился с поклонниками фотографиями с венчания со своей бывшей супругой Екатериной Трофимовой.
Аргументы недели 00:23
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
РИА Новости 10:10
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
РБК 10:10
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Футбол

Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о российских форвардах национальной команды, сменивших клубы в зимнее трансферное окно.
Чемпионат 06:30
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Политика

Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

ТагилСити.ру 29 января в 10:27
Происшествия

Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России

О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Lenta.ru 09:03
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика

Нацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% годовых с 31 января.
REGNUM вчера в 08:09
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес

Глюкоза показала свое полуобнаженное тело в стойке на голове

Популярная российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная широкой публике как Глюкоза, показала свою фигуру в купальнике, при этом выполняя стойку на голове.
VSE42.RU вчера в 22:55
Финансы

Официальный курс доллара повысился на 10 копеек, евро — на 18

Курс доллара повысился на 10,26 копейки, составив 63,1385 рубля (63,0359 рубля на 31 января).
Банки.ру 04:20
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Хоккей

Ковальчук: В «Монреале» получил роль, которую играл всегда

Нева Спорт 04:35
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Культура

В Днепре сорвали ассамблею документалистов

В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и KIA.
Автоновости дня 04:55
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Финансы

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Российская газета вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное