Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.
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В МИД Польши намерены требовать от России военные репарации

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В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России

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Варшава хочет репараций от России за убийство «миллионов поляков»

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В МИД Польши заявили, что ждут от России репарации за Вторую мировую войну — Daily Storm

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В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

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ИноСМИвчера в 07:50

Украина хочет союза с Польшей для получения репараций от России

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Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
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Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
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Напомним, 27 января глава керченского горсовета Мая Хужина и несколько местных депутатов посетили 11 проживающих в Керчи блокадников.
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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Астрономы нашли самую горячую планету во Вселенной

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Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что, исходя из слов Владимира Зеленского, Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе Незалежной и передать эти территории Польше.
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Умеренное употребление алкоголя, занятия спортом и правильное питание могут продлить жизнь человека.
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Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
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Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
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Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Пассажир с подозрением на смертельный коронавирус прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
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Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
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