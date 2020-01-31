Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

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