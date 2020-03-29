Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в МИД России.

с чего всё началось

У МИД РФ вызывает недоумение обвинительный тон США, которые заявляют о "китайском происхождении" коронавируса. По словам источника в ведомстве, для точного ответа на вопрос об источнике COVID-19 нужно провести большую научную работу.

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

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