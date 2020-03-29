Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

У МИД РФ вызывает недоумение обвинительный тон США, которые заявляют о "китайском происхождении" коронавируса. По словам источника в ведомстве, для точного ответа на вопрос об источнике COVID-19 нужно провести большую научную работу.
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с чего всё началось

МИД РФ не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса

Москва не располагает сведениями об "американском следе" в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в МИД России.
ТАСС07:41

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МИД РФ не располагает сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса

ТАСС07:41

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

RT на русском07:15

Слова Трампа о «китайском вирусе» вызвали недоумение в Москве

Известия07:30

МИД: У РФ нет информации об «американском следе» в ситуации с пандемией

Российская газета07:33

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

Вести.Ru07:38

В МИД прокомментировали сведения об «американском следе» в пандемии

Взгляд.ру06:58

В МИД РФ оценили обвинения США в адрес Китая

News.ru08:56
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Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

В Тюменской области вводятся беспрецедентные меры поддержки бизнеса

Тюмень, 29 марта 2020, 10:57 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о беспрецедентных мерах поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 03:57
Общество

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
REGNUM 27 марта в 22:07
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Происшествия

Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области

Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 09:34
Религия

Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Известия 09:49
Футбол

Колосков назвал чемпионат Белоруссии «какой-то порнографией»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков жестко раскритиковал чемпионат Белоруссии по футболу, передает RТ.
ProstoProSport 07:46
Общество

Под Самарой прошло военное учение по локализации вирусной угрозы

В рамках учений осуществляется проверка готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций.
Военное дело 11:31
Общество

Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за недостаточные меры по пресечению угрозы распространения коронавирусной инфекции.
РБК 09:45
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Lenta.ru 08:36
Политика

Посол в Италии назвал работу российских военных в Бергамо героизмом

Посол России в Италии Сергей Разов рассказал о работе российских военных в Бергамо, где на сегодняшний день сохраняется сложная обстановка по коронавирусу.
Аргументы и Факты 11:10
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Здоровье

Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги

Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Shraibikus News 09:38
Шоу-бизнес

Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Lenta.ru вчера в 13:01
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Космос

Кредиторы обанкротившейся компании OneWeb не получат свои деньги

Кредиторы обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb не получат свои деньги, передает РИА Новости со ссылкой на заявление OneWeb о банкротстве.
Аргументы и Факты 05:40
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

В Тюмени нарушителей режима самоизоляции начали ловить на дорогах

ГИБДД Тюменской области совместно с региональным Роспотребнадзором начали ловить на дорогах нарушителей режима самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:59
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Космос

Российский «Экспресс-АМ6» сломался

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Lenta.ru 27 марта в 04:41
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