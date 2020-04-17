Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Об этом сегодня, 17 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Россия подозревает США в разработках возбудителей опасных заболеваний

Вести.Ru09:00

Москва заподозрила лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов

Известия08:19

Россия рассказала об американских разработках смертельных вирусов

Lenta.ru08:34

МИД обратил внимание на усиление биологического присутствия США в мире

РИА Новости08:25

Захарова: в биолабораториях США за рубежом могут вестись разработки опасных патогенов

ТАСС08:25

Захарова заявила о возможных разработках американцами опасных патогенов

News.ru08:35

МИД заподозрил лаборатории США в разработке смертельных патогенов

РЕН ТВ08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
260
Футбол

Тренер «Сельты»: Приняв решение уехать, Смолов допустил ошибку

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение российского нападающего Фёдора Смолова покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.
Нева Спорт 11:22
Здоровье

Путин поблагодарил строителей за возведение новых медцентров

Моя Москва.онлайн 10:23
1
Происшествия

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
169
Общество

Самоизоляцию в Башкирии могут продлить до лета

Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ведомства в Башкирии будут работать в усиленном режиме в условиях угрозы коронавируса до конца мая.
News102.ru 04:24
1,8K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
692
Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,2K
Космос

Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru 06:25
5
Музыка

Владислав Шапша поддерживает участницу шоу «Голос. Дети» из Калуги

Сегодня к главе Калужской области Владиславу Шапше в социальных сетях обратились участники из группы поддержки юной исполнительницы с просьбой поддержать Аню.
Калужские Губернские Ведомости 10:05
2
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
199
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
158
Хоккей

Владимир Крикунов: «В Черногории человек сорок сидят в тюрьме, потому что выходили на улицу без разрешения»

Человек сорок уже сидят, крепко взялись.
Матч ТВ 03:10
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".
Интерфакс вчера в 13:51
2,1K
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,4K
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
86
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
807
Экономика

Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.
Известия 11:11
Кино

Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов

Как писал NEWS.ru, платформа Apple TV+ открыла бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
Общество

Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области

Режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 30 апреля.
Магсити74 03:01
72
Шоу-бизнес

Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
3
Здоровье

В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19

Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения

Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
2
Политика

Президент отреагировал на жалобы владимирского губернатора

Владимир Путин прокомментировал отчет губернатора Владимирской области Владимира Сипягина о мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Профиль 12:14
Происшествия

В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
24
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
391
Транспорт

Глава Карелии ограничил въезд в республику

Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
23
Недвижимость

Названы условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Воспользоваться кредитом под 6,5% можно будет только один раз в жизни, рассказал Хуснуллин.
iReactor 11:47
9
Футбол

Инсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и Мельгарехо

Вести.Ru 07:59
Энергетика

Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:44
8
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное