Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

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