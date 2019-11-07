Политика

REGNUMREGNUMВ МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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МИД назвал небылицами сообщения о «российских наемниках» в Ливии

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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
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Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
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Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Президент WADA Крейг Риди считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в его нынешнем виде не вовлечена в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости вчера в 12:48
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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В России разработают механизм конфискации криптовалют

В России криптовалюты находятся в серой зоне.
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Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
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Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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В Иране получили первую партию обогащенного урана

В Иране получили первую партию обогащенного урана. Это произошло в четверг, 7 ноября, на ядерном объекте в Фордо.
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В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Стали известны цены монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Пока компания AMD готовится представить новые CPU Ryzen Threadripper, мы уже смогли оценить системные платы для этих процессоров.
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В России вышел сериал «Тёмные начала»

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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки

Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
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«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
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