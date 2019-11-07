Политика
REGNUMВ МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете
Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
Политика
Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Политика
Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Спорт
Риди: думаю, РУСАДА не участвует в манипуляциях московской лаборатории
Президент WADA Крейг Риди считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в его нынешнем виде не вовлечена в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Общество
В России разработают механизм конфискации криптовалют
В России криптовалюты находятся в серой зоне.
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Политика
В Иране получили первую партию обогащенного урана
В Иране получили первую партию обогащенного урана. Это произошло в четверг, 7 ноября, на ядерном объекте в Фордо.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Гаджеты
Стали известны цены монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000
Пока компания AMD готовится представить новые CPU Ryzen Threadripper, мы уже смогли оценить системные платы для этих процессоров.
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Экономика
Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки
Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов».
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
Происшествия
Изнасиловали его сожительницу и убили безногого инвалида школьники
В Чите злоумышленники напали на мужчину и убили его, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Футбол
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.