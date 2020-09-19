В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска
Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.В источнике
С чего всё началось
В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
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