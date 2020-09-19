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RT на русском
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, для продвижения собственных интересов используются в том числе незаконные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:05
Подробнее о событии
Вести.Ru

МИД: оценка Западом ситуации в Белоруссии нарушает Устав ООН

Вести.Ru03:28
Коммерсантъ

МИД России назвал действия Запада в отношении Белоруссии неприемлемыми

Коммерсантъ05:25
Эхо Москвы

Российский МИД считает, что Запад нарушает основополагающие принципы Устава ООН в отношении Белоруссии

Эхо Москвы03:32
RT на русском

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

RT на русском03:30
Комсомольская правда

МИД России назвало приглашение Тихановской в Брюссель нарушением Устава ООН

Комсомольская правда10:07
Известия

В МИД России раскритиковали вмешательство Запада в дела Белоруссии

Известия03:24
РИА Новости

В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными

РИА Новости03:05
КП - Беларусь

В МИД РФ заявили, что Запад в ситуации с Беларусью нарушает принципы Устава ООН

КП - Беларусь07:10

Урал — Зенит 0:1 (Перерыв)

Рекорд клуба удерживает Александр Кержаков, на счету которого 120 точных ударов. (Кирилл Бурдаков) Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2001-2006, 2010-2015, 2016/17 289120 Артем Дзюба 2015-н.в.
Спорт-Экспресс09:59

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет17 сентября в 01:59
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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