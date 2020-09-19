Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.