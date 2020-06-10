Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

с чего всё началось

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль. По его словам, обе стороны заинтересованы в решении вопроса открытия границ.

В МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией

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