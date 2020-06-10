Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль. По его словам, обе стороны заинтересованы в решении вопроса открытия границ.
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с чего всё началось

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости09:23

Подробнее о событии

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Lenta.ru11:54

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Взгляд.ру09:29

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

News.ru09:50

В МИД назвали условие открытия границы России и Белоруссии

Московский Комсомолец09:44

Стали известны сроки открытия границы России и Белоруссии

Профиль10:18

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

ТАСС09:27

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

РИА Новости09:23
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
358
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Здоровье

Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19

Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
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Общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
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Фигурное катание

Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru 11:03
10
Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
38
Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 15:51
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1K
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1K
Происшествия

Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой

Полиция разыскивает участников конфликта, произошедшего в четверг в одном из жилых комплексов Краснодара.
ТАСС 14:45
3
Авто

Changan запустил программу кредитования совместно с ВТБ

Car.ru 07:48
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
69
Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10:40
Политика

Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:47
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
436
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
42
Политика

Путин «придумал» название нового ведомства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
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Наука

У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com 02:39
26
Космос

Российская обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо

Twitter Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
РЕН ТВ 16:31
Происшествия

В Италии карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси

РЕН ТВ 08:54
Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
65
Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
149
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
730
Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах

Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
Российская газета 11:30
100
Происшествия

В Москве загорелось кафе «Тангал»

РИА Новости 16:10
Общество

Власти Испании оштрафовали принца Бельгии за нарушение карантина

Мадрид, 10 июня 2020, 23:37 — REGNUM Принц Бельгии Иоахим был приговорён к штрафу за нарушение карантина властями испанского автономного сообщества Андалусия.
REGNUM 16:37
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