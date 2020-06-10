Политика
Общественная служба новостейВ МИД РФ назвали условие открытия границы с Белоруссией
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что граница между Россией и Белоруссией откроется, как только угроза коронавируса пойдет на убыль. По его словам, обе стороны заинтересованы в решении вопроса открытия границ.
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с чего всё началось
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.РИА Новости09:23
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19
Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
ГТРК Чувашия 11:59
Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Фигурное катание
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru 11:03
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Общество
Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 15:51
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Полиция в Краснодаре разыскивает участников конфликта со стрельбой
Полиция разыскивает участников конфликта, произошедшего в четверг в одном из жилых комплексов Краснодара.
ТАСС 14:45
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10:40
Политика
Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса
Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:47
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
Путин «придумал» название нового ведомства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com 02:39
Космос
Российская обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо
Twitter Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
РЕН ТВ 16:31
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах
Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
Российская газета 11:30
Происшествия
В Москве загорелось кафе «Тангал»
РИА Новости 16:10
Общество
Власти Испании оштрафовали принца Бельгии за нарушение карантина
Мадрид, 10 июня 2020, 23:37 — REGNUM Принц Бельгии Иоахим был приговорён к штрафу за нарушение карантина властями испанского автономного сообщества Андалусия.
REGNUM 16:37