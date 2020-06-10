Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

с чего всё началось

Возобновление сообщения между Россией и Белоруссией, которое было прекращено из-за ситуации с пандемией, произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выразив надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.

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