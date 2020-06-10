Политика
ТАССВ МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Возобновление сообщения между Россией и Белоруссией, которое было прекращено из-за ситуации с пандемией, произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выразив надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
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с чего всё началось
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.РИА Новости09:23
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Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
REGNUM вчера в 06:19
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По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского
Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
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Общество
Чиновники заглянули за климатические границы
Минэкономики озаботилось рисками введения углеродного налога Возобновление в ЕС дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт — Минэкономики запросило у бизнеса анализ воздействия процесса производства товаров на окружающую среду.
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Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
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У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса
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Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике
Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда 17:10
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Кадастровым инженерам указали на выход
Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Футбол
Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт 12:06
Армия и оружие
Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия
Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 08 июня в 06:58
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Экономика
Фондовый рынок США начал неделю неуверенно
Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 18:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.
REGNUM 08 июня в 11:30
Здоровье
Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке
Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
Камчатка-Информ 15:37
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Давид Манукян попал в ДТП на съемках клипа
Bimru.ru 07:30
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11