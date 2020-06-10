Политика

ТАССТАССВ МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

Возобновление сообщения между Россией и Белоруссией, которое было прекращено из-за ситуации с пандемией, произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выразив надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости09:23

Подробнее о событии

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Lenta.ru11:54

В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

ТАСС09:27

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

News.ru09:50

В МИД назвали условие открытия границы России и Белоруссии

Московский Комсомолец09:44

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Взгляд.ру09:29

Стали известны сроки открытия границы России и Белоруссии

Профиль10:18

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

РИА Новости09:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Игры

Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM вчера в 06:19
74
Происшествия

По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского

Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
10
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
1,3K
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
5
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
63
Общество

Чиновники заглянули за климатические границы

Минэкономики озаботилось рисками введения углеродного налога Возобновление в ЕС дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт — Минэкономики запросило у бизнеса анализ воздействия процесса производства товаров на окружающую среду.
Коммерсантъ 18:04
Кино

Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru 08 июня в 11:03
4
Шоу-бизнес

У Елены Воробей появились осложнения из-за коронавируса

КМВ Новости 08:17
34
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН 05:49
22
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике

Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда 17:10
22
Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
11
Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

Soccer.ru 17:35
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
760
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
73
Общество

Кадастровым инженерам указали на выход

Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,3K
Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
65
Футбол

Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт 12:06
Армия и оружие

Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года.
Газета.Ru 10:40
23
Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
33
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 08 июня в 06:58
2
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
234
Экономика

Фондовый рынок США начал неделю неуверенно

Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 18:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.
REGNUM 08 июня в 11:30
Здоровье

Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке

Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
Камчатка-Информ 15:37
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
54
Шоу-бизнес

Давид Манукян попал в ДТП на съемках клипа

Bimru.ru 07:30
5
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
4,2K
Общество

СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное