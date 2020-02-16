Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать17
Александр Грушко
Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство и некоторых других вещей.
— Александр Грушко, российский политикИА Новороссия 12:52
с чего всё началось

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РБК10:20

Подробнее о событии

Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи «нормандской» четверки

Вести.Ru16:13

В МИД России назвали условие для проведения нормандского саммита

RT на русском15:54

МИД РФ назвал политические условия проведения «нормандского саммита»

Красная весна10:47

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Газета.Ru15:37

В МИД назвали условие проведения «нормандского» саммита

РИА Новости14:35

Российский дипломат назвал условие проведения «нормандского» саммита

Московский Комсомолец15:54

МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»

РБК10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Армия и оружие

США, Эстония и Литва проведут наблюдательный полет над Россией

ТК Звезда 16:01
Энергетика

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
ТАСС 13:39
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ 16:38
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
РИА Новости 13:04
Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Gazeta.SPb 08:39
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Life.ru 14 февраля в 22:27
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Гаджеты

На сайте Apple показали iPhone без «челки»

Дни24 13 февраля в 05:31
Футбол

Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Вести.Ru 16:55
Общество

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
ТАСС 15:12
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Происшествия

На Кипре посетителей кафе обстреляли из автомата Калашникова

По его данным, было произведено 25 выстрелов из автомата Калашников, оружие было найдено утром на подземной парковке Музея моря, неподалеку от кафе.
РИА Новости 05:49
Экономика

Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии

Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Экономика

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
RT на русском вчера в 08:11
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru вчера в 06:11
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Автоспорт

Формула 1. «Альфа Таури» показала новый болид Квята и Гасли

Команда, за которую выступает российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в межсезонье сменила не только название, но и дизайн болида.
Bookmaker-ratings.ru 14 февраля в 14:52
Единоборства

Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
FightTime.ru 14:04
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Политика

Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах

«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Московский Комсомолец 07:33
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы»

ГЛАС.RU 15:46
Музыка

Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт

Говорит Москва 08:00
Игры

Вышла мобильная игра «Посади лес»

Inc-news.ru 13 февраля в 16:25
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 14 февраля в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное