Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

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