Политика
Газета.RuВ МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Решение о проведении нового саммита в «нормандском формате» будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.РБК10:20
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