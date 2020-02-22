Политика
RT на русскомМИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии для «ПолитРоссии» высказалась относительно статьи агентства Франс Пресс о том, что Россия якобы создает фейки о коронавирусе в социальных сетях. Материал западного издания дипломат назвала намеренной дезинформацией.ПолитРоссия11:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 19
В Италии 16 человек заразились коронавирусом.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Биатлон
Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону
Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Технологии
Врачи назвали тех, кому необходимы картошка и бананы
Картофель и бананы считаются опасными продуктами с точки зрения диет, однако их оздоровительный потенциал часто недооценивается людьми, заявили исследователи.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье
Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека
Круизный лайнер Diamond Princess, стоявший из-за коронавируса в Японии на карантине, покинули в четверг 274 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
Экономика
Госдума вводит переходный период для ушедших с «упрощенки»
Правительственный законопроект, направленный на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Армия и оружие
В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России
США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.