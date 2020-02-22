Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
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с чего всё началось

Захарова отреагировала на сообщение о связях России с коронавирусом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии для «ПолитРоссии» высказалась относительно статьи агентства Франс Пресс о том, что Россия якобы создает фейки о коронавирусе в социальных сетях. Материал западного издания дипломат назвала намеренной дезинформацией.
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