Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии для «ПолитРоссии» высказалась относительно статьи агентства Франс Пресс о том, что Россия якобы создает фейки о коронавирусе в социальных сетях. Материал западного издания дипломат назвала намеренной дезинформацией.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».

МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Лайнер Diamond Princess в Японии покинули 274 человека Круизный лайнер Diamond Princess, стоявший из-за коронавируса в Японии на карантине, покинули в четверг 274 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Общество Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу 19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.