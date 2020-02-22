Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.
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Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе

Телеканал 360°вчера в 18:38

МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

RT на русскомвчера в 15:45

Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу

РИА Новостивчера в 16:28

Захарова назвала обвинения США в дезинформации о коронавирусе намеренным вбросом

Коммерсантъвчера в 15:56

В МИД назвали намеренным вбросом попытку США связать РФ с дезинформацией по коронавирусу

ТАССвчера в 15:51

МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе

РБКвчера в 15:49

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Известиявчера в 16:47
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН вчера в 17:58
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Футбол

Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке

АиФ Казань 21 февраля в 06:13
Экономика

Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев.
РБК 21 февраля в 01:01
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Сандерс выиграл праймериз в Неваде

На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Газета.Ru вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Политика

Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Российская газета 21 февраля в 10:17
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Армия и оружие

В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»

Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru вчера в 09:46
Армия и оружие

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Известия 00:39
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Политика

Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Газета.Ru вчера в 21:59
Культура

Музыкальная детская книга Дэна Брауна выйдет в России осенью

Дэн Браун записал еще и музыкальный альбом, где каждая композиция соответствует тому или иному герою книги.
ТАСС 21 февраля в 08:02
Футбол

Роналду повторил очередной рекорд Серии А

Спорт день за днем вчера в 14:30
Наука

Ученые рассказали, когда появился коронавирус

Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Газета.Ru 01:26
Общество

Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций

Сегодня Овна могут ждать улучшений в финансовой сфере.
Бугульминская газета 20 февраля в 01:02
Здоровье

Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Shraibikus News вчера в 14:49
Общество

Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
РИА Новости вчера в 11:31
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
Общество

Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Известия вчера в 19:23
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