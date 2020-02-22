Политика
ИзвестияЗахарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.
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Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе
Телеканал 360°вчера в 18:38
Захарова назвала обвинения США в дезинформации о коронавирусе намеренным вбросом
Коммерсантъвчера в 15:56
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Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
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17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке
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Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных, в акваториях российских морей для снижения аварийных случаев.
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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Политика
Сандерс выиграл праймериз в Неваде
На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.
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Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
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Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию
В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
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Армия и оружие
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»
Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
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Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
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Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан.
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Политика
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Культура
Музыкальная детская книга Дэна Брауна выйдет в России осенью
Дэн Браун записал еще и музыкальный альбом, где каждая композиция соответствует тому или иному герою книги.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
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Ученые рассказали, когда появился коронавирус
Китайские ученые заявили, что источником коронавируса COVID-19 был не рынок в Ухане, как считалось ранее.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций
Сегодня Овна могут ждать улучшений в финансовой сфере.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Общество
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Общество