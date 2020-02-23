Политика
РЕН ТВВ МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
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Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
Наука
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество
Плату за парковку на улицах Москвы отменят на два дня
В пресс-службе ГКУ «Администратор парковочного пространства» рассказали, что 23 и 24 февраля можно будет парковать автомобиль на всех столичных улицах бесплатно.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны
Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Политика
Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США
Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.
Космос
На Марсе обнаружили военный корабль
Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Космос
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера
Спорт
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей
Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Политика
Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление телеканала CNN о возможных российских источниках финансирования кандидата в президенты Берни Сандреса.
Происшествия
Как падал самолёт Ан-2 в Магадане
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Единоборства
Прямой эфир боя Уайлдер — Фьюри 2. Реванш покажут на «Рен ТВ»
На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри. Это будет вторая схватка боксёров.
Политика
Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»
Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
Технологии
Меньше недели требуется хакерам, чтобы взломать любой российский банк
Исследование компании Positive Technologies показало, что хакерам нужно около пяти дней, чтобы попасть во внутреннюю сеть любого банка.
Здоровье
В Челябинске до ста процентов увеличат целевой набор в ординатуру
В ординатуре по самым дефицитным направлениям целевое обучение составит 100 процентов.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Экономика
Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Общество
Названы победители первого конкурса президентских грантов 2020 года
Определены победители первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.