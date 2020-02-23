В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.

В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе

Наука Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Политика Трамп возмутился возвращением больных коронавирусом граждан США Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возмутило решение своих советников разрешить 14 гражданам страны с коронавирусом вернуться из Японии в США, сообщает 22 февраля Washington Post.

Космос На Марсе обнаружили военный корабль Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Политика Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление телеканала CNN о возможных российских источниках финансирования кандидата в президенты Берни Сандреса.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.