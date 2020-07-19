В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости". "Не подтверждаем", - сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

Политика В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз. 143

Здоровье Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. 257

Футбол АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Происшествия Зять экс-президента Грузии задержан за хранение оружия Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия. 1

Футбол «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.

Футбол «Интер» ушел от поражения в матче чемпионата Италии с «Ромой» "Интер" сыграл вничью с "Ромой" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 165

Политика Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. 4

Финансы Какие доходности остались на депозитном рынке Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.

Общество Раскрыт «русский лайфхак» для проверки работы холодильника По возвращении домой можно будет понять, были ли перебои с электричеством или проблемы в работе техники.

Футбол Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.