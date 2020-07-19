Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости". "Не подтверждаем", - сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

МИД опроверг данные о передаче Турции задержанных в Ливии двоих россиян

РБК16:18

МИД России опроверг информацию об освобождении двух россиян в Ливии

Коммерсантъ16:55

МИД не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

РИА Новости15:35

В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

Газета.Ru15:41

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

ТАСС15:57

В Фонде защиты национальных ценностей не подтвердили освобождение двух россиян в Ливии

Интерфакс15:44

МИД России не подтвердил освобождение двух россиян в Ливии

Известия15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Авто

Эксперты назвали самые распространенные ошибки водителей при парковке

Дни24 13:16
Здоровье

40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области

Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
121
Шоу-бизнес

Ушли в колхоз и на мойку: артисты Киркорова оказались на грани голода

Собеседник вчера в 08:22
12
Общество

Новые акции протеста в Хабаровске прошли без задержаний

СОРОКА вчера в 17:53
5,5K
Происшествия

Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Известия 16:03
14
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2,4K
Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
1,1K
Наука

В Сингапуре создали робота, способного осязать предметы

UfaTime.ru 10:22
6
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

НТВ 08:15
10
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
143
Здоровье

Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом

Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Политическая Экспертиза 02:10
257
Футбол

АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов

АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
Чемпионат 15:40
Общество

В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19

Российская газета 09:31
16
Происшествия

Зять экс-президента Грузии задержан за хранение оружия

Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия.
News.ru 15:35
1
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия 14:23
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
1
Футбол

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко

Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Политика

Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

BFM.ru 15:13
576
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
2K
Футбол

«Интер» ушел от поражения в матче чемпионата Италии с «Ромой»

"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости 17:58
Общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
165
Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
37
Политика

Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде

По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
РЕН ТВ 09:30
4
Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
14
Финансы

Какие доходности остались на депозитном рынке

Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ 07:00
Общество

Раскрыт «русский лайфхак» для проверки работы холодильника

По возвращении домой можно будет понять, были ли перебои с электричеством или проблемы в работе техники.
Lenta.ru 16:20
Футбол

Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
Автоспорт

Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Формуле-1» в Венгрии.
RT на русском 13:35
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 14:06
610
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное