Политика
Газета.RuВ МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости". "Не подтверждаем", - сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.
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Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Ушли в колхоз и на мойку: артисты Киркорова оказались на грани голода
Собеседник вчера в 08:22
Общество
Новые акции протеста в Хабаровске прошли без задержаний
СОРОКА вчера в 17:53
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Наука
В Сингапуре создали робота, способного осязать предметы
UfaTime.ru 10:22
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Здоровье
Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Политическая Экспертиза 02:10
Футбол
АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов
АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
Чемпионат 15:40
Общество
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19
Российская газета 09:31
Происшествия
Зять экс-президента Грузии задержан за хранение оружия
Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия.
News.ru 15:35
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
Футбол
«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Моссовет 15:32
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Футбол
«Интер» ушел от поражения в матче чемпионата Италии с «Ромой»
"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2.
РИА Новости 17:58
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
Политика
Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде
По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
РЕН ТВ 09:30
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Раскрыт «русский лайфхак» для проверки работы холодильника
По возвращении домой можно будет понять, были ли перебои с электричеством или проблемы в работе техники.
Lenta.ru 16:20
Футбол
Месси побил рекорд Хави по числу голевых передач за сезон в Примере
Капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего одноклубника Хави по количеству голевых передач в одном сезоне чемпионата Испании.
Газета.Ru 12:25
Автоспорт
Квят считает, что мог финишировать в очковой зоне на Гран-при Венгрии
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями от выступления на «Формуле-1» в Венгрии.
RT на русском 13:35
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 14:06