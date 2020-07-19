Политика
Газета.RuВ МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии
В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости". "Не подтверждаем", - сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.
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Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Армия и оружие
Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной.
Газета.Ru 16:40
Общество
К 1 700 приблизилось количество больных коронавирусом на Сахалине
Количество случаев коронавируса в Сахалинской области возросло до 1 677. За сутки диагноз подтвердился у 59 человек.
EastRussia 16 июля в 19:05
Общество
Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID
В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ 19:33
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru вчера в 12:58
Общество
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Российские школьники обнаружили новый остров в Арктике, сообщило Русское географическое общество на своем сайте.
РИА Новости 15:31
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Космос
Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
ToDay News Ufa 05:37
Общество
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19
Российская газета 09:31
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Во Владивостоке в воскресенье, 19 июля, началась очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 05:03
Происшествия
Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве
РИА Новости 09:14
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Общество
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.
ТАСС 17:08
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
Газета.Ru 18:08
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Происшествия
Следком раскрыл имена убитых из дела губернатора Фургала
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала; следствие заявило о неопровержимости причастности губернатора.
Сиб.фм 16 июля в 20:33
Футбол
Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru 15:08
Политика
Влиятельные армяне поддержали критику властей Армении — Симоньян
Влиятельные армяне предлагают подписаться под ранее опубликованным обращением главного редактора RT Маргариты Симоньян к властям Армении.
ИА Красная Весна вчера в 13:04
Экономика
В Туве начнется строительство агропарка за 660 млн рублей
Строительство агропромышленного парка начнется в текущем году в Кызыле, стоимость проекта составит 658,5 млн рублей.
ТАСС вчера в 21:05
Политика
9 дней протеста: Кремль не знает, как заставить замолчать Дальний Восток
Девятый день Дальний Восток охвачен протестами в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Свободная Пресса 08:39
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654.
ToDay News Ufa 07:59
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05