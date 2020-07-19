В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости". "Не подтверждаем", - сказал собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

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