Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ не собираются вводить выездные визы из-за коронавируса

У правительства "нет и никогда не было" планов по введению выездных виз для граждан страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, он ничего подобного среди "людей, имеющих отношение к принятию решений", не слышал.
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Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

РИА Новости06:19

МИД оценил идею контролировать передвижение россиян за границей

Lenta.ru05:28

Лавров ответил на опасения россиян из-за возможного введения выездных виз

Вести.Ru05:48

Лавров: Планов по введению выездных виз для россиян нет

Российская газета05:38

Лавров выступил против введения выездных виз для россиян

RT на русском05:37

Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет

ТАСС05:55

Интервью главы МИДа Сергея Лаврова РБК. Главное

РБК05:50
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Газета.Ru 02:48
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Политика

Шойгу: весенний призыв в России идет по плану

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
ТК Звезда 07:49
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Политика

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Политика

Лавров выступил против «судилища» над журналистами FT и NYT

Глава МИД РФ подчеркнул, что выступает против «судилища над журналистами».
Компания 05:24
11
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Общество

В каких городах Тульской области нашли коронавирус: карта 15 мая

По данным оперативного штаба на 15 мая, за сутки в тульском регионе зарегистрировано рекордно высокое число новых зараженных коронавирусом — 105 человек.
Тульская пресса 07:10
408
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,6K
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал новые данные о встречах с НЛО

РЕН ТВ 00:49
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Фигурное катание

Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России

Lenta.ru 08:18
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
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Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
22
Космос

Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние

13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер вчера в 07:09
11
Политика

Владимир Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Кто получил больше всех

66.ru 08:16
Здоровье

Порядок получения выплат по коронавирусу пояснил Минздрав

Врио главы Минздрава Самарской области в прямом эфире рассказал о начислении федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
СОВА 05:31
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
299
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
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Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru вчера в 09:27
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Общество

РКН требует от Google удалить новость МБХ

Роскомнадзор уведомил Google о необходимости заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» о том, что реальное число умерших от коронавируса может быть на 70 процентов больше, чем указано в официальной статистике.
Лениздат.Ру 06:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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