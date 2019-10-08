Политика

ИзвестияИзвестияВ МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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МИД обвинил Украину в продолжении «насильственной украинизации» страны

РБК16:02

МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

Комсомольская правда14:39

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

Газета.Ru13:54

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Московский Комсомолец14:00

МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны

RT на русском14:00

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

Известия14:30

МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Взгляд.ру13:46
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Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
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