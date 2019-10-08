Политика
ИзвестияВ МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Авто
Haval запускает льготную программу кредитования
Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Политика
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером.
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro серьезно подешевели
Наконец, старшая версия Redmi Note 7 Pro, которая оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, стоит 211 долларов.
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Музыка
Борис Гребенщиков измерил расстояние от Вечернего М. до Вечернего У.
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
Культура
В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»
Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".